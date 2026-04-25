Россиянин попал под следствие после падения матери из окна

В Калининграде арестовали мужчину за расправу над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 21 апреля у 38-летнего мужчины, находившегося у себя дома на улице Коммунистической в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с его 67-летней матерью. В ходе ссоры он вытолкнул пострадавшую в окно второго этажа. В результате падения женщина получила тяжелые травмы. Она была доставлена в медицинское учреждение, но повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Фигурант задержан, и ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

