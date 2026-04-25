22:48, 25 апреля 2026Спорт

Сафонов снова не пропустил ни одного мяча в матче ПСЖ

Российский вратарь ПСЖ Сафонов не пропустил ни одного мяча в матче с «Анже»
Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не пропустил ни одного мяча в матче с «Анже». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Парижане одержали победу в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Анже» со счетом 3:0. Сафонов сделал один сейв по ходу встречи.

Для 27-летнего российского вратарь этот «сухой» матч стал 11-м в сезоне. Он не пропустил ни одного мяча в четырех из последних пяти игр в составе ПСЖ.

Ранее Сафонов не пропустил ни одного мяча в двухматчевом четвертьфинальном противостоянии в Лиге чемпионов с «Ливерпулем». Парижане пробились в полуфинал турнира, где сыграют с «Баварией».

