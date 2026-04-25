Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:05, 25 апреля 2026Россия

Собянин сообщил о сбитом при подлете к Москве беспилотнике

Собянин: ПВО сбила беспилотник, летевший к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Одновременно с этим стало известно, что в московском аэропорту Внуково введены ограничения на на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации объяснили, что такая мера была принята для обеспечения безопасности полетов.

Утром 25 апреля дроны Вооруженных сил Украины впервые атаковали Урал. Взрывы прозвучали в Екатеринбурге и Челябинске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok