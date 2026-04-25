Собянин сообщил о сбитом при подлете к Москве беспилотнике

Собянин: ПВО сбила беспилотник, летевший к Москве

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Одновременно с этим стало известно, что в московском аэропорту Внуково введены ограничения на на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации объяснили, что такая мера была принята для обеспечения безопасности полетов.

Утром 25 апреля дроны Вооруженных сил Украины впервые атаковали Урал. Взрывы прозвучали в Екатеринбурге и Челябинске.