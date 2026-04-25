Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:23, 25 апреля 2026Культура

Ушел из жизни известный российский писатель

На 93-м году жизни умер писатель и заслуженный работник культуры Евгений Борисов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Тверская область. Официально»

Российский писатель, заслуженный работник культуры, почетный гражданин Тверской области Евгений Борисов ушел из жизни в возрасте 92 лет. Трагическую новость сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

Глава Тверской области Виталий Королев выразил искренние соболезнования родным и близким Евгения Борисова, отметив, что он был истинным представителем российской интеллигенции.

По словам Королева, Борисов писал в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы.

«Он давал дорогу молодым и одаренным, оставаясь строгим критиком по отношению к себе. Его труд отмечен многочисленными творческими и государственными наградами. Но главная из них – уважение, признание и вечная память всех жителей Верхневолжья», — отметил губернатор региона.

Королев добавил, что Евгений Борисов был настоящим патриотом и человеком выдающихся личных качеств.

Прощание с писателем состоится Доме культуры «Химволокно» в Твери 27 апреля с 13:20 до 14:20.

Ранее стало известно о смерти ведущего передачи «Человек и закон» Алексея Пиманова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok