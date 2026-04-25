Юрист Геррейро: Суд США может занять критическую позицию и освободить Мадуро

Исход суда в США над президентом Венесуэлы Николаса Мадуро зависит от позиции судьи, не исключено, что политик будет освобожден. Неожиданный прогноз дал доктор юридических наук и эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) из Португалии Александр Геррейро в интервью ТАСС.

По его словам, в обвинительном заключении имеется много размытых формулировок и не хватает фактических доказательств. Он подчеркнул, что процесс проходит в Нью-Йорке, традиционно настроенном против республиканцев и действующего президента США Дональда Трампа.

«[Если судья] займет более критическую позицию, он может принять решение об освобождении. Также он может руководствоваться исключительно юридическими основаниями и прийти к выводу, что обвинение несостоятельно. Вероятно, что процесс затянется на один-два года», — сказал Геррейро.

Ранее Мадуро выступил с обращением из американской тюрьмы. «Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — отмечается в сообщении