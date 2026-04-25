В Киеве увидели в словах премьера Польши послание для Зеленского

Соскин: Слова Туска о вторжении России в страну НАТО адресованы Зеленскому

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы планах России вторгнуться в одну из стран НАТО на самом деле является посланием для президента Украины Владимира Зеленского. Такое предположение озвучил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, Туск не верит в возможность нападения России на Польшу. «Вся его речь призвана показать Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву. Он стелет соломку, заранее крича о страшной угрозе, исходящей от россиян», — считает эксперт.

Он пояснил, что польскому премьеру нужно найти способ урезонить «зарвавшегося» Зеленского, чьи аппетиты продолжают расти, поскольку Варшаве невыгодно оказывать помощь Киеву.

Ранее Туск заявил, что Россия якобы выстраивает планы по нападению на страну — участницу НАТО. В Кремле подобные обвинения назвали явным проявлением «русофобии и оголтелого милитаризма».