04:41, 25 апреля 2026Бывший СССР

В Киеве увидели в словах премьера Польши послание для Зеленского

Соскин: Слова Туска о вторжении России в страну НАТО адресованы Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы планах России вторгнуться в одну из стран НАТО на самом деле является посланием для президента Украины Владимира Зеленского. Такое предположение озвучил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, Туск не верит в возможность нападения России на Польшу. «Вся его речь призвана показать Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву. Он стелет соломку, заранее крича о страшной угрозе, исходящей от россиян», — считает эксперт.

Он пояснил, что польскому премьеру нужно найти способ урезонить «зарвавшегося» Зеленского, чьи аппетиты продолжают расти, поскольку Варшаве невыгодно оказывать помощь Киеву.

Ранее Туск заявил, что Россия якобы выстраивает планы по нападению на страну — участницу НАТО. В Кремле подобные обвинения назвали явным проявлением «русофобии и оголтелого милитаризма».

    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Раскрыта личность погибшей под лавиной в Бурятии туристки

    Европейская страна направила корабли к Ормузскому проливу

    Раскрыты расходы США на операцию против Ирана в день

    Известный экономист назвал «всепоглощающее» заблуждение США

    В США раскрыли опасные последствия морской блокады Ирана

    В Киеве увидели в словах премьера Польши послание для Зеленского

    Экс-сотрудник Госдепа озвучил сценарий ядерной атаки США на Иран

    Делегация от России полетит на встречу с участием Великобритании и Франции

    Дмитриев отреагировал на слова Макрона о Путине и Трампе

    Все новости
