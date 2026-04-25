Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 25 апреля 2026Мир

В МИД ответили на грубое высказывание спикера парламента Молдавии о после России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала спикера парламента Молдавии Игоря Гроссу, предложившего российскому послу в республике Олегу Озерову «погулять». Ее слова приводит РИА Новости.

«Можно применить схожую лексику к председателю парламента Молдавии Игорю Гросу. Пусть он тоже где-нибудь там погуляет», — сказала дипломат, подчеркнув, что Озеров будет продолжать работать.

Так она прокомментировала высказывание Гроссу о том, что Молдавия не будет высылать посла России, и тот может пока «погулять».

Ранее Захарова раскритиковала решение Молдавии о выходе из СНГ, заявив, что оно является цинизмом. По ее словам, за этим просматривается попытка окончательно дистанцироваться от России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Евродепутат заявил о «сошедшей с ума» Прибалтике из-за инцидента с самолетом Фицо

    Тройное ДТП в Москве обернулось гибелью

    Министр финансов США высказался о повторном снятии санкций с российской нефти

    Еще один российский регион попал под удар дронов

    Иран опроверг слухи о встрече с США в Пакистане

    Аргентина обратилась к Британии из-за Фолклендских островов

    Зеленскому предсказали «дворцовый переворот» в Киеве

    Военкоры сообщили о массированной атаке и «огромном пожаре» на украинском объекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok