Сенатор Басюк заявил, что Россия сформировала иммунитет к европейским санкциям

Россия смогла сформировать иммунитет к санкциям Европейского союза (ЕС). Об этом высказался заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в разговоре с РИА Новости.

По словам Басюка, из-за западных рестрикций российские рынки смогли переориентироваться. Кроме того, отметил сенатор, санкции поспособствовали укреплению экономического суверенитета России.

«На этом фоне можно говорить о формировании определенного иммунитета к санкционной политике», — констатировал член верхней палаты российского парламента.

Ранее стало известно, что Сербия отказалась вводить санкции против России. Министр по вопросам международного экономического сотрудничества Ненад Попович заявил, что Белград никогда не присоединится к антироссийским ограничениям. Попович подчеркнул, что Сербия делает это как в собственных интересах, так и в интересах Москвы.

