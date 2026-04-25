Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 25 апреля 2026Россия

В России констатировали появление иммунитета к европейским санкциям

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom  

Россия смогла сформировать иммунитет к санкциям Европейского союза (ЕС). Об этом высказался заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в разговоре с РИА Новости.

По словам Басюка, из-за западных рестрикций российские рынки смогли переориентироваться. Кроме того, отметил сенатор, санкции поспособствовали укреплению экономического суверенитета России.

«На этом фоне можно говорить о формировании определенного иммунитета к санкционной политике», — констатировал член верхней палаты российского парламента.

Ранее стало известно, что Сербия отказалась вводить санкции против России. Министр по вопросам международного экономического сотрудничества Ненад Попович заявил, что Белград никогда не присоединится к антироссийским ограничениям. Попович подчеркнул, что Сербия делает это как в собственных интересах, так и в интересах Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok