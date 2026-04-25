19:09, 25 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России с иронией ответили на вызов посла в МИД Румынии из-за падения дрона

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Если Россия захочет атаковать Румынию, страна сразу это поймет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» инцидент с упавшим в Румынии беспилотником.

Ранее сообщалось, что посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Галац на востоке страны. МИД Румынии утверждает, что дрон якобы является «российским».

«Странно, что румынские власти не вызывают российского посла из-за того, что дует северный ветер или Черное море холодное, в этом ведь тоже, если постараться, можно усмотреть вину России. Что характерно, когда всю Европу вдруг поразила дроновая эпидемия, СМИ в Германии, Дании, Нидерландах немедленно заголосили о том, что все сбитые беспилотники — российские. А теперь, когда расследование завершилось, мелким шрифтом указывают: причастность России доказать не удалось», — сказал Журавлев.

Депутат подчеркнул, что Румынии не придется сомневаться, если Россия решит атаковать страну своими дронами.

«Если мы действительно по ним ударим, они сразу же это почувствуют и гадать не придется», — заявил парламентарий.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что обломки беспилотника при падении повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

