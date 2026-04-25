В России с иронией ответили на вызов посла в МИД Румынии из-за падения дрона

Депутат Журавлев: Румыния почувствует, если Россия захочет по ней ударить

Если Россия захочет атаковать Румынию, страна сразу это поймет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» инцидент с упавшим в Румынии беспилотником.

Ранее сообщалось, что посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Галац на востоке страны. МИД Румынии утверждает, что дрон якобы является «российским».

«Странно, что румынские власти не вызывают российского посла из-за того, что дует северный ветер или Черное море холодное, в этом ведь тоже, если постараться, можно усмотреть вину России. Что характерно, когда всю Европу вдруг поразила дроновая эпидемия, СМИ в Германии, Дании, Нидерландах немедленно заголосили о том, что все сбитые беспилотники — российские. А теперь, когда расследование завершилось, мелким шрифтом указывают: причастность России доказать не удалось», — сказал Журавлев.

Депутат подчеркнул, что Румынии не придется сомневаться, если Россия решит атаковать страну своими дронами.

«Если мы действительно по ним ударим, они сразу же это почувствуют и гадать не придется», — заявил парламентарий.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что обломки беспилотника при падении повредили электрический столб и пристройку дома в румынском Галаце. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.