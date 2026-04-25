В США сделали тревожный прогноз о последствиях войны с Ираном

Сакс: Возобновление военной операции против Ирана может привести к мировой войне

Возобновление США военных действий против Ирана может привести к третьей мировой войне. Об этом предупредил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, возобновление ударов по Иран повлечет за собой неконтролируемую эскалацию конфликта, поэтому Вашингтону следует воздержаться от такого шага. В противном случае Тегеран ответит «очень быстро и решительно», считает эксперт.

При этом, отметил он, системы противоракетной обороны США и союзников в регионе уязвимы и истощены, а инфраструктура стран региона Персидского залива и Израиля беззащитна перед ударами Ирана.

Ранее сообщалось, что США уведомили Израиль о решении американского президента Дональда Трампа продлить до 26 апреля срок режима прекращения огня в Иране. По данным Axios, причиной стал раскол между военными и переговорщиками в руководстве Ирана. Уточняется, что генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам.