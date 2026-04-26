Глава МИД Ирана поехал в Москву

Глава МИД Ирана Аракчи поехал в Москву для переговоров с руководством России

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился в Москву, где проведет переговоры с представителями российского руководства. Об этом сообщило иранское ведомство.

«В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», — говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с Аракчи. Он подтвердил, что встреча российского лидера с прибывающим в понедельник, 27 апреля, руководителем внешнеполитического ведомства Ирана запланирована.