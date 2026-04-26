Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 26 апреля 2026

Глава МИД Ирана поехал в Москву

Глава МИД Ирана Аракчи поехал в Москву для переговоров с руководством России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился в Москву, где проведет переговоры с представителями российского руководства. Об этом сообщило иранское ведомство.

«В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», — говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с Аракчи. Он подтвердил, что встреча российского лидера с прибывающим в понедельник, 27 апреля, руководителем внешнеполитического ведомства Ирана запланирована.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok