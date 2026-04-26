14:32, 26 апреля 2026Мир

Лавров назвал приоритеты США во внешней политике

Лавров: Приоритетом для США является решение ситуации вокруг Ормузского пролива
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Одним из приоритетов США является разрешение ситуации вокруг Ормузского пролива. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии «Вестям».

«Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом так же быстро что-то придумать по украинскому кризису», — назвал дипломат приоритеты США во внешней политике.

По словам Лаврова, американская сторона слышит заявления Киева, но Вашингтону важно разрешить ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимиру Зеленскому пришлось открыто признать, что США больше не заинтересованы в помощи Киеву. По словам Меркуриса, даже в случае если демократы вернут контроль над Конгрессом США в ноябре, интерес к конфликту на Украине в Штатах явно ослаб.

    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Юноша открыл стрельбу из пистолета на улице российского города

    В начале конфликта с Ираном Израиль развернул в ОАЭ систему «Железный купол»

    Врач раскрыла причины проблем с памятью у молодых людей

    Москвичей предупредили о снеге с дождем на Первомай

    Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой

    Зеленский впервые назвал статьи расходов 90 миллиардов евро от ЕС

    В Подмосковье рассказали о спасении медвежонка Дыньки и ее дружбе с Арбузиком

    Медсестра из Чернобыля рассказала о баснословных выплатах для ликвидаторов

    В США назвали покушение на Трампа инсценировкой

    Все новости
