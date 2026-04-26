Лавров: Приоритетом для США является решение ситуации вокруг Ормузского пролива

Одним из приоритетов США является разрешение ситуации вокруг Ормузского пролива. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии «Вестям».

«Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом так же быстро что-то придумать по украинскому кризису», — назвал дипломат приоритеты США во внешней политике.

По словам Лаврова, американская сторона слышит заявления Киева, но Вашингтону важно разрешить ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимиру Зеленскому пришлось открыто признать, что США больше не заинтересованы в помощи Киеву. По словам Меркуриса, даже в случае если демократы вернут контроль над Конгрессом США в ноябре, интерес к конфликту на Украине в Штатах явно ослаб.