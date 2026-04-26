Жена Трампа развела пчел в Белом доме

Мелания Трамп развела пчел в Белом доме

Первая леди США Мелания Трамп развела в Белом доме пчел, об этом говорится на сайте Белого дома.

Администрация президента США выпустила заявление о расширении своей программы по производству меда и пчеловодству. В Белом доме рассказали, что супруга американского лидера приняла участие в установке нового улья в форме Белого дома на территории Южной лужайки.

Отмечается, что вместе с новым ульем число пчелиных семей в резиденции президента США увеличилось до четырех.

