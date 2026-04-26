23:18, 26 апреля 2026

Жена Трампа развела пчел в Белом доме

Мелания Трамп развела пчел в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Evan Vucci / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп развела в Белом доме пчел, об этом говорится на сайте Белого дома.

Администрация президента США выпустила заявление о расширении своей программы по производству меда и пчеловодству. В Белом доме рассказали, что супруга американского лидера приняла участие в установке нового улья в форме Белого дома на территории Южной лужайки.

Отмечается, что вместе с новым ульем число пчелиных семей в резиденции президента США увеличилось до четырех.

Ранее жена Трампа высказалась о своей связи с Эпштейном.

    Последние новости

    Трамп дал Ирану три дня

    Жена Трампа развела пчел в Белом доме

    В Подмосковье пошел снег

    На Западе рассказали о ставящей Трампа перед неудобным выбором тупиковой ситуации

    Российский военный в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ

    В ВСУ признали провал «курской авантюры»

    Стало известно о возможном увольнении главы ФБР

    Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

    В Белом доме задумались о бронежилете для Трампа

    Яхта российского миллиардера прошла через заблокированный Ормузский пролив

    Все новости
