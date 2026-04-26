03:59, 26 апреля 2026

Новый глава ВМС США выступил с заявлением

Новый глава ВМС США Хунг Као перечислил три важных для страны задачи
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: ВМС США / РИА Новости

Новый глава Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки (США) Хунг Као выступил с обращением, а также перечислил три важных задачи, которые стоят перед флотом. Видео было опубликовано на его официальной странице в социальной сети Х.

«60 часов назад я стал исполняющим обязанности министра военно-морских сил. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы обратиться к вам [морякам и морскими пехотинцам] и сказать, что моя главнейшая приоритетная задача — заботиться о вас. Мы позаботимся о ваших нуждах и сделаем все, чтобы вы могли выполнять свою миссию», — начал Као.

Второй задачей, по его словам, является строительство кораблей. А третья — защита родины.

«Наша миссия не изменилась, и мы продолжим неуклонно выполнять ее», — завил глава ВМС.

Кроме того, Хунг Као подчеркнул, что никогда не будет стоять «над» или «под» моряками и морскими пехотинцами, а всегда будет среди них.

Предыдущий министр ВМС США Джон Фелан ушел в отставку 23 апреля. Позже были раскрыты неприятные детали его увольнения.

