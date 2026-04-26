Песков рассказал об «истерике» Киева

Песков: Киев истерит из-за успехов ВС России на фронте

Киев истерит из-за успехов Вооруженных сил (ВС) России на фронте и необходимости принимать все более трудные решения. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Вести».

«Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика», — рассказал он.

По словам Пескова, Москва неоднократно предлагала Киеву принять такие решения, которые позволили бы достигнуть договоренностей с Россией, однако Украина не принимает никаких действий в этом направлении.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США не оставляют попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжают работать в этом направлении.