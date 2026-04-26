12:41, 26 апреля 2026

Путин выразил глубокую признательность Ким Чен Ыну

Путин поблагодарил воинов КНДР за участие в боевых действиях в Курской области
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: KCNA / Reuters

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам церемонии открытия в Пхеньяне Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Послание опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер выразил глубокую признательность главе КНДР Ким Чен Ыну, обратившись к нему «дорогой товарищ», и поблагодарил корейских воинов за участие в боевых действиях в Курской области — «всех, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки — к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков».

Путин напомнил, что российско-корейское боевое братство имеет славную историю, начиная со Второй Мировой войны, когда «советские войска вместе с корейскими патриотами освободили вашу страну от японского колониального господства», а позже помогали отстаивать независимость КНДР. Теперь Пхеньян пришел на помощь России, освобождая от «вражеской оккупации часть территории Курской области». Он отметил исключительное мужество и подлинную самоотверженность корейских солдат и офицеров, которые «покрыли себя неувядаемой славой». «Их беспримерные подвиги навсегда останутся в сердце каждого гражданина России», — подчеркивается в телеграмме.

Президент России считает, что обе страны впредь будут укреплять отношения и стратегическое партнерство.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин передал Ким Чен Ыну слова приветствия от президента России.

