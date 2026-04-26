РИА Новости: У ВСУ есть отряды, состоящие на 90 процентов из наемников

Информацию об отрядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в составе которых есть наемники, раскрыл в разговоре с РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

«Есть отряды, которые на 90 процентов состоят из иностранцев и на 10 процентов — из украинцев», — заявил собеседник агентства.

До этого было подсчитано общее количество иностранных наемников в ВСУ. По данным источника в российских силовых структурах, число наемников в украинской армии превысило 16 тысяч человек.

А также раскрыто истинное отношение наемников из Колумбии, воюющих на стороне ВСУ, к Украине.