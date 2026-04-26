12:54, 26 апреля 2026Россия

Ребенка ударило током на территории колонии-поселения в России

Антонина Черташ
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Иркутской области семилетний мальчик попал в реанимацию с ожогами почти всего тела после того, как его ударило током на территории закрытой колонии-поселения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Несчастный случай произошел, когда группа детей проникла в недавно ликвидированную колонию-поселение № 10 в Усть-Илимске. Во время игры ребенок залез в трансформаторную будку и задел кабель, который оставался под напряжением. Он получил серьезный удар током. Ожоги оказались настолько серьезными, что мальчика экстренно госпитализировали в реанимацию — скорая помощь доставила его в больницу в крайне тяжелом состоянии. Помимо ожогов, при падении от удара пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Колония-поселение была ликвидирована незадолго до инцидента, но электрические сети, предположительно, не обесточили. Сейчас врачи готовят школьника к транспортировке санавиацией в Иркутск, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Следственный комитет уже начал проверку по факту случившегося.

