15:49, 26 апреля 2026

Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве

Белоусов: Россия и КНДР договорились о военном взаимодействии до 2031 года
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын договорились перевести военное сотрудничество двух стран на устойчивую и долгосрочную основу. Об этом в воскресенье по итогам встречи в Пхеньяне заявил руководитель МО РФ, передает РИА Новости.

В этом году стороны планируют подписать план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов, уточнил руководитель минобороны РФ. Отношения Москвы и Пхеньяна сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне, подчеркнул он.

Белоусов добавил, что для российского Минобороны является честью возможность присутствовать на открытии музейного комплекса боевых подвигов северокорейских военных в операции по защите Курской области. Данный мемориал 26 апреля открылся в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что на июнь 2026 года запланировано открытие автомобильного моста между Россией и Северной Кореей через реку Туманную. По данным кабмина, протяженность мостового перехода составит почти пять километров, а самого моста — до одного километра.

    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Букингемский дворец прокомментировал покушение на Трампа словами «с большим облегчением»

    Медсестра из Чернобыля рассказала об ухудшении здоровья после родов

    На Западе раскритиковали посла Украины за фото под столом во время покушения на Трампа

    Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве

    Установлен новый мировой рекорд в марафоне

    Юноша открыл стрельбу из пистолета на улице российского города

    В начале конфликта с Ираном Израиль развернул в ОАЭ систему «Железный купол»

    Врач раскрыла причины проблем с памятью у молодых людей

    Поединок с участием боксера из России завершился массовой дракой

    Все новости
