Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном сотрудничестве

Белоусов: Россия и КНДР договорились о военном взаимодействии до 2031 года

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын договорились перевести военное сотрудничество двух стран на устойчивую и долгосрочную основу. Об этом в воскресенье по итогам встречи в Пхеньяне заявил руководитель МО РФ, передает РИА Новости.

В этом году стороны планируют подписать план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов, уточнил руководитель минобороны РФ. Отношения Москвы и Пхеньяна сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне, подчеркнул он.

Белоусов добавил, что для российского Минобороны является честью возможность присутствовать на открытии музейного комплекса боевых подвигов северокорейских военных в операции по защите Курской области. Данный мемориал 26 апреля открылся в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что на июнь 2026 года запланировано открытие автомобильного моста между Россией и Северной Кореей через реку Туманную. По данным кабмина, протяженность мостового перехода составит почти пять километров, а самого моста — до одного километра.