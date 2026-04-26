Independent: ВСУ меняют тактику боя и наращивают использование наземных роботов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют тактику боя, увеличивая использование наземных роботов. Об этом написало издание The Independent.

Командир роты ударных наземных роботизированных комплексов NC13 Николай Зинкевич сообщил, что 3-я отдельная штурмовая бригада намерена заменить порядка 30 процентов своей пехоты беспилотными наземными транспортными средствами (БНТС). По его мнению, это позволит сократить потери на восточном фронте.

«Мы работаем над моделью, в которой беспилотные наземные аппараты будут выполнять самые опасные задачи, а пехота станет узкоспециализированным подразделением, сосредоточенным на том, что беспилотные наземные аппараты выполнить не могут», — уточнил он.

Ранее командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что нехватку украинских бойцов планируют компенсировать за счет боевых роботов и дронов. По его мнению, в ближайшее время могли сократить число пехотинцев на линии фронта до 30 процентов.