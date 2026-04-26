22:51, 26 апреля 2026Мир

Politico: Глава ФБР Патель, скорее всего, будет уволен со своего поста
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель, скорее всего, будет уволен со своего поста. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Главная причина увольнения — растущее число негативных публикаций о нем в прессе в последние месяцы. Они, по словам источника, расстраивают президента США Дональда Трампа, поэтому увольнение Патела остается «лишь вопросом времени».

Ранее сообщалось, что Патель «встревожил коллег» своим поведением в связи с якобы чрезмерным употреблением алкоголя и постоянным отсутствием на рабочем месте. При этом позднее директор ФБР опроверг эту информацию, назвав ее «лживыми нападками».

    Последние новости

    Трамп дал Ирану три дня

    Эстонский катер оказался в водах России из-за поломки

    Жена Трампа развела пчел в Белом доме

    В Подмосковье пошел снег

    На Западе рассказали о ставящей Трампа перед неудобным выбором тупиковой ситуации

    Российский военный в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ

    В ВСУ признали провал «курской авантюры»

    Стало известно о возможном увольнении главы ФБР

    Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

    В Белом доме задумались о бронежилете для Трампа

    Все новости
