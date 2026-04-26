Стало известно о возможном увольнении главы ФБР

Politico: Глава ФБР Патель, скорее всего, будет уволен со своего поста

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель, скорее всего, будет уволен со своего поста. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Главная причина увольнения — растущее число негативных публикаций о нем в прессе в последние месяцы. Они, по словам источника, расстраивают президента США Дональда Трампа, поэтому увольнение Патела остается «лишь вопросом времени».

Ранее сообщалось, что Патель «встревожил коллег» своим поведением в связи с якобы чрезмерным употреблением алкоголя и постоянным отсутствием на рабочем месте. При этом позднее директор ФБР опроверг эту информацию, назвав ее «лживыми нападками».