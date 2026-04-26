15:47, 26 апреля 2026Спорт

Установлен новый мировой рекорд в марафоне

Себастьян Саве выиграл Лондонский марафон, установив новый мировой рекорд
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Себастьян Саве из Кении выиграл Лондонский марафон, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен пробежал дистанцию в 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд, став первым бегуном в истории, который вышел за пределы двухчасового рубежа. До этого мировое достижение принадлежало его соотечественнику Келвину Киптуму, который в октябре 2023 года показал 2 часа 00 минут 35 секунд на марафоне в Чикаго.

Второе место на Лондонском марафоне занял эфиоп Йомиф Кеджелча (1:59.41), третьим финишировал представитель Уганды Джейкоб Киплимо (2:00.28). Вся тройка лучших показала результаты быстрее прежнего мирового рекорда.

Саве, которому 30 лет, во второй раз подряд победил на Лондонском марафоне. В 2025 году он также становился победителем Берлинского марафона. Лондон, Берлин, Токио, Нью‑Йорк, Бостон и Чикаго входят в элитную мировую серию марафонов, составляя так называемую «World Marathon Majors».

