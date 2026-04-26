В Белом доме задумались о бронежилете для Трампа

Fox News: В Белом доме задумались о бронежилете для Трампа после стрельбы

В Белом доме обсуждают возможность использования бронежилета для американского президента Дональда Трампа на предстоящих публичных мероприятиях после инцидента со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов. Об этом заявил старший корреспондент Fox News в Белом доме Питер Дуси.

«В Белом доме ведутся обсуждения о том, придется ли президенту Трампу начать носить бронежилет», — рассказал журналист.

Стрельба произошла в субботу, 25 апреля, во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По словам очевидцев, выстрелы прозвучали за пределами зала, после чего сотрудники Секретной службы немедленно прикрыли Трампа.

С места происшествия также были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт.