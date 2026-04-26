В Генштабе России оценили перспективы переговоров с США по Украине

Костюков: США сейчас в крайне сложном положении, им не до Украины

США в настоящее время не вовлечены в ситуацию по Украине, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

Оценивая перспективы возможных переговоров, он отметил, что США сейчас находятся в крайне сложном положении, им не до Украины. «Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины», — сказал Костюков.

Он ранее констатировал, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования конфликта заморожены.