14:03, 26 апреля 2026

В Генштабе России оценили перспективы переговоров с США по Украине

Костюков: США сейчас в крайне сложном положении, им не до Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

США в настоящее время не вовлечены в ситуацию по Украине, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

Оценивая перспективы возможных переговоров, он отметил, что США сейчас находятся в крайне сложном положении, им не до Украины. «Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины», — сказал Костюков.

Он ранее констатировал, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США по вопросу урегулирования конфликта заморожены.

