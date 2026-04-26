13:17, 26 апреля 2026Мир

В Кремле заявили об усугублении европейского кризиса

Песков: В странах Европы заметен кризис в понимании себя и главных ориентиров
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В странах Европы сейчас обостряется кризис, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным в воскресенье, 26 апреля, передает ТАСС.

Проявляется это в экзистенциальных вопросах, в сферах экономики и безопасности, пояснил представитель Кремля. При этом главный кризис заметен в области понимания себя и своих ключевых ориентиров, добавил он.

Ранее в этот же день Песков напомнил о том, что Россия представляет собой неотъемлемую часть Евразийского континента. По этой причине страна не может являться угрозой для европейских стран, обратил внимание он. Тем самым пресс-секретарь президента РФ прокомментировал утверждения представителей ФРГ, ранее заявивших об исходящей от России опасности.

