Зеленский обозлился на США из-за поддержки России

NYT: Зеленский обозлился на США из-за поддержки условий России

Президент Украины Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки американским лидером Дональдом Трампом условий России по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента Путина», — говорится в статье. Отмечается, что теперь украинский лидер ищет новых дипломатических и военных партнеров.

По данным издания, в последнее время Зеленский слишком много критикует Соединенные Штаты. Так, глава Украины раскритиковал планы спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера снова посетить Москву в ближайшем будущем.

Ранее Зеленский назвал поездку американских переговорщиков в Москву «неуважением». Украинский лидер также заявил о готовности к переговорам с Россией и США и предложил странам встретиться в Азербайджане.