Зеленский высказался об участии Украины в саммите НАТО

Зеленский анонсировал присутствие Украины на саммите НАТО в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об участии Украины в саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто, пока рано говорить», — анонсировал украинский лидер.

Саммит НАТО пройдет в июле в столице Турции Анкаре.

Ранее главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани заявил о смерти НАТО как альянса. В подтверждение своих слов эксперт обратил внимание, что каждый член НАТО действует, принимая единоличные решения.