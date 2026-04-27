Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 27 апреля 2026МирЭксклюзив

Раскрыта роль России в гонке за ИИ

Политолог Тимофей Бордачев: Россия предлагает альтернативы США и КНР в сфере ИИ
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Россия напрямую не соперничает с США и КНР в гонке за искусственный интеллект (ИИ) и предлагает другим странам альтернативные решения в этой сфере. На это в комментарии «Ленте.ру» указал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Россия предлагает мягкие, точечные решения по отдельным направлениям развития ИИ без претензий на монополию», — заметил он.

По словам политолога, подобная позиция дает России гибкость: она позволяет выстраивать сотрудничество с самыми разными странами. Кроме того, на фоне обострения конкуренции между США и КНР интерес к России может расти со стороны тех государств, которые стремятся сбалансировать внешнее влияние на свои рынки.

Ранее политолог Марина Крынжина назвала ключевых партнеров России в сфере ИИ. По ее словам, ими прежде всего являются страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Обсудить
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok