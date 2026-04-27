Раскрыта роль России в гонке за ИИ

Политолог Тимофей Бордачев: Россия предлагает альтернативы США и КНР в сфере ИИ

Россия напрямую не соперничает с США и КНР в гонке за искусственный интеллект (ИИ) и предлагает другим странам альтернативные решения в этой сфере. На это в комментарии «Ленте.ру» указал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Россия предлагает мягкие, точечные решения по отдельным направлениям развития ИИ без претензий на монополию», — заметил он.

По словам политолога, подобная позиция дает России гибкость: она позволяет выстраивать сотрудничество с самыми разными странами. Кроме того, на фоне обострения конкуренции между США и КНР интерес к России может расти со стороны тех государств, которые стремятся сбалансировать внешнее влияние на свои рынки.

Ранее политолог Марина Крынжина назвала ключевых партнеров России в сфере ИИ. По ее словам, ими прежде всего являются страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).