Алферова рассказала о своем состоянии на фоне новостей о свадьбе Бероева

Актриса Ксения Алферова рассказала о своем состоянии на фоне сообщений о свадьбе ее бывшего супруга Егора Бероева и молодой балерины. Соответствующий пост артистка разместила в Telegram.

«Для тех, кто за меня переживает: у меня все хорошо. Теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!» — написала Ксения.

Ранее Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней танцовщицей Анной Панкратовой. Актер сообщил, что расстался с Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года, официально развод был оформлен в 2025 году. В феврале 2026-го Бероев заключил брак с юной возлюбленной.

До этого Алферова сравнила развод с землетрясением и призналась, что ей пришлось проделать большой путь ради возвращения в привычное состояние.