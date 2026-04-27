Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:05, 27 апреля 2026Культура

Алферова рассказала о своем состоянии на фоне новостей о свадьбе Бероева

Ксения Алферова сообщила, что счастливо живет после развода с Егором Бероевым
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актриса Ксения Алферова рассказала о своем состоянии на фоне сообщений о свадьбе ее бывшего супруга Егора Бероева и молодой балерины. Соответствующий пост артистка разместила в Telegram.

«Для тех, кто за меня переживает: у меня все хорошо. Теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!» — написала Ксения.

Ранее Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней танцовщицей Анной Панкратовой. Актер сообщил, что расстался с Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года, официально развод был оформлен в 2025 году. В феврале 2026-го Бероев заключил брак с юной возлюбленной.

До этого Алферова сравнила развод с землетрясением и призналась, что ей пришлось проделать большой путь ради возвращения в привычное состояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok