Алиев встретился с премьер-министром страны НАТО

Президент Азербайджана Алиев встретился с премьер-министром Чехии Бабишем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в азербайджанской Габале днем 27 апреля. Сообщение опубликовано на официальном сайте азербайджанского лидера.

Как сообщается, Алиев и Бабиш провели встречу в формате «один на один», после чего состоялись переговоры в расширенном составе.

По итогам встречи Алиев заявил об активном политическом диалоге со страной НАТО и назвал Прагу «очень надежным партнером» в энергетическом секторе. Азербайджанский лидер также отметил, что Баку экспортирует газ и в соседние с Чехией государства.

27 апреля Бабиш объявил о четырехдневном визите чешской делегации ​​в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. По его словам, ключевыми станут переговоры о поставках нефти и газа.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский оценил возможность взаимодействия с Чехией и подчеркнул, что Москва готова к диалогу с европейской страной. Он отметил смену правительства в Чехии по итогам парламентских выборов.