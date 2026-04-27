Алиев встретился с премьер-министром страны НАТО

12:35, 27 апреля 2026

Президент Азербайджана Алиев встретился с премьер-министром Чехии Бабишем
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в азербайджанской Габале днем 27 апреля. Сообщение опубликовано на официальном сайте азербайджанского лидера.

Как сообщается, Алиев и Бабиш провели встречу в формате «один на один», после чего состоялись переговоры в расширенном составе.

По итогам встречи Алиев заявил об активном политическом диалоге со страной НАТО и назвал Прагу «очень надежным партнером» в энергетическом секторе. Азербайджанский лидер также отметил, что Баку экспортирует газ и в соседние с Чехией государства.

27 апреля Бабиш объявил о четырехдневном визите чешской делегации ​​в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. По его словам, ключевыми станут переговоры о поставках нефти и газа.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский оценил возможность взаимодействия с Чехией и подчеркнул, что Москва готова к диалогу с европейской страной. Он отметил смену правительства в Чехии по итогам парламентских выборов.

    Последние новости

    МИД России выразил решительный протест послу Германии

    Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

    Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

    Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

    В Москве пройден пик снегопада

    На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

    Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Водителям напомнили о наказании за просроченные права

    Словакия оказалась в серьезной экономической опасности из-за действий Зеленского

    Стало известно о жертве мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Все новости
