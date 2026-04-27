01:21, 27 апреля 2026

В России оценили возможность диалога с европейской страной

Замглавы МИД РФ Любинский: Россия готова к диалогу с новым правительством Чехии
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский прокомментировал состояние отношений с Чехией. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

«Мы не отказываемся ни от каких контактов, было бы желание. В Чехии новый кабинет министров, новый премьер-министр. Если такое желание возникнет, мы будем к этому готовы, но пока дело до этого не дошло», — подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров Европейского союза начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и восстановить прямой диалог с Москвой. По его словам, это является необходимым условием для прекращения огня на Украине.

