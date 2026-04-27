Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:55, 27 апреля 2026Наука и техника

Превосходство Android-смартфонов над iPhone объяснили

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Noyna Nanoy / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR перечислили пять причин выбора Android-смартфона вместо iPhone. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам автора портала Джошуа Хокинса, операционные системы (ОС) Android и iOS с каждым годом становятся все более похожими друг на друга. Однако для опытных пользователей и энтузиастов система от Google подходит больше. Специалист объяснил, по каким параметрам Android превосходит iOS.

В первую очередь автор заметил, что Android предлагает больше вариантов настройки и персонализации. Так, ОС позволяет установить сторонние лаунчеры, поставить приложение для звонков, выбрать тему рабочего стола и перенастроить иконки на нем. Также Хокинс заявил, что Android дает большой контроль на системном уровне. Журналист сообщил, что специальные параметры разработчика позволяют «настроить буквально все».

Многие пользователи отмечают, что в ОС от Google есть полноценный режим рабочего стола. При его активации смартфон можно подключить к монитору и клавиатуре, чтобы использовать в качестве альтернативы компьютеру. Также владельцы телефонов на Android могут выбрать определенную прошивку или оболочку, которая будет установлена поверх системы.

В заключение Джошуа Хокинс заметил, что Android позволяет на продвинутом уровне настраивать уведомления. «Возможность управлять тем, когда я получаю уведомления, как часто они приходят и даже какие приложения их отправляют, — это функция, от которой трудно отказаться», — подчеркнул автор.

Ранее стало известно, что Android 17 выйдет летом и сначала появится на смартфонах Google Pixel, Samsung и Honor. Операционная система получит функцию приоритетной зарядки, опцию быстрого управления Wi-Fi и сотовой связью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok