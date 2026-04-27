Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

Врач Малышева заявила, что гипотермические пакеты снимают боль в спине

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-анестезиолог Андрей Ведерников перечислили россиянам средства от боли в спине, которые обязательно нужно включить в аптечку на даче. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!», выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Малышева заявила, что на даче должны быть гипотермические пакеты, которые оказывают охлаждающий эффект. По словам Ведерникова, чтобы пакет начал действовать, его нужно положить на твердую поверхность, после чего несколько раз ударить по нему рукой. В результате в нем запустится химическая реакция, и он станет холодным. Средство нужно приложить к больному месту.

Другим эффективным способом снять боль в спине Ведерников назвал пластыри с капсаицином — экстрактом жгучего перца. «Пластырь можно наклеить на зону боли и, таким образом, болевые импульсы не будут проникать в мозг, это окажет кратковременный, но обезболивающий эффект», — уточнил анестезиолог. Малышева добавила, что также при острой боли следует принять обезболивающее — ибупрофен, парацетамол или аспирин.

