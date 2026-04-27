19:22, 27 апреля 2026

Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

Врач Малышева заявила, что гипотермические пакеты снимают боль в спине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-анестезиолог Андрей Ведерников перечислили россиянам средства от боли в спине, которые обязательно нужно включить в аптечку на даче. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!», выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Малышева заявила, что на даче должны быть гипотермические пакеты, которые оказывают охлаждающий эффект. По словам Ведерникова, чтобы пакет начал действовать, его нужно положить на твердую поверхность, после чего несколько раз ударить по нему рукой. В результате в нем запустится химическая реакция, и он станет холодным. Средство нужно приложить к больному месту.

Другим эффективным способом снять боль в спине Ведерников назвал пластыри с капсаицином — экстрактом жгучего перца. «Пластырь можно наклеить на зону боли и, таким образом, болевые импульсы не будут проникать в мозг, это окажет кратковременный, но обезболивающий эффект», — уточнил анестезиолог. Малышева добавила, что также при острой боли следует принять обезболивающее — ибупрофен, парацетамол или аспирин.

Ранее Малышева призвала россиян бежать сломя голову от одного типа врачей. В выпуске программы «Жить здорово!» она раскритиковала специалистов, которые опираются не на общие клинические рекомендации, а на собственное мнение.

