Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:07, 27 апреля 2026Спорт

Букмекеры оценили шансы Сафонова не пропустить от «Баварии»

Аналитики считают, что Сафонов пропустит от «Баварии» в Лиге чемпионов
Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова не пропустить от «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики считают, что Сафонов пропустит от «Баварии». Вероятность того, что россиянин сохранил ворота в неприкосновенности составляет 20 процентов, коэффициент на это событие равен 4,50.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией» пройдет 28 апреля в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры рассказали, кого считают фаворитом в этой паре. Больше шансов пройти в финал, по их мнению, у Баварии». Ставки на ее успех принимаются с коэффициентом 1,71, а на выход ПСЖ — с котировкой 2,15.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok