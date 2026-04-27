Чайка сделал заявление о назначении на пост главы Россотрудничества

Чайка поблагодарил Путина за назначение на пост главы Россотрудничества

Игорь Чайка поблагодарил президента России Владимира Путина за назначение на пост главы Россотрудничества. Заявление опубликовано в Telegram-канале «Русский дом».

«Благодарю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. Осознаю всю полноту ответственности данного решения, особенно в текущих условиях, когда международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается», — заявил он.

Он отметил, что перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач, необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур. Чайка подчеркнул, что в приоритете — выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы.

Ранее стало известно, что Евгений Примаков ушел в отставку с поста главы Россотрудничества. На должность главы агентства назначен его заместитель Игорь Чайка.