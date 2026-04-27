Число жертв непогоды в российском городе выросло в три раза

Число жертв ураганного ветра в Самаре выросло до трех

В Самаре в три раза выросло число жертв ураганного ветра. Это следует из данных, опубликованных Baza в Telegram.

По информации издания, непогода привела к смерти трех человек. Подробности не приводятся.

Согласно последним официальным данным МЧС, опубликованными РИА Новости, из-за погодных условий в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах пострадал как минимум 31 человек, еще одного не спасли.

Ранее сообщалось, что жертвой урагана стала 14-летняя девочка, еще одна школьница в возрасте 13 лет пострадала. Подростки шли по Нижегородской улице, когда из-за мощного порыва ветра на них рухнуло дерево.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором ветер переворачивает грузовик с прицепом. На кадрах видно, как у автомобиля оторвало часть прицепа, который перевернулся и развалился, слетев в кювет и потянув за собой машину.