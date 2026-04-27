21:12, 27 апреля 2026

День рождения закончился смертельной стрельбой из-за торта

Юлия Юткина
Фото: Xolodan / Shutterstock / Fotodom

В Индии на вечеринке, устроенной в честь дня рождения мужчины по имени Джиту Саини, не стало трех человек. Об этом сообщает Times of India.

Празднование проходило в спортивном зале. Позже все гости переместились к дому. Там три друга поймали именинника и размазали торт по его лицу. Это так сильно разозлило Джиту, что между ними вспыхнула ссора. Вскоре мужчины разошлись и вернулись с оружием. Брат одного из них пытался уладить конфликт, но безуспешно. Началась стрельба.

Смертельные ранения получили Амардин, Маниш и Акаш. Мужчин срочно госпитализировали, но врачи не смогли им помочь. Полиция сообщила, что для ареста обвиняемых было сформировано шесть групп, а некоторые подозреваемые уже взяты под стражу. Разыскиваются все причастные к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что в городе Брокен-Боу, США, мальчишник 22-летнего Нолана Дэйна Энджела закончился стрельбой со смертельным исходом. Жених случайно принял друга за злоумышленника и ранил его.

