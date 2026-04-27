Девушки вспомнили совершенные ради недостойных парней дурацкие поступки

Девушки вспомнили о самых дурацких поступках, которые они совершили ради оказавшихся недостойными парней. Своим опытом пользовательницы сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка вспомнила, как три часа вела машину через метель, потому что парень пожаловался на плохое настроение и позвал ее. Когда она приехала, избранник играл в видеоигры с друзьями.

А он едва поднял глаза и сказал: «О, ты действительно пришла, ха-ха». Я просидела там как идиотка два часа, пока меня игнорировали, а потом всю дорогу домой и проплакала. Я осознала что во мне больше любви к нему, чем самоуважения AdditionFickle пользовательница Reddit

Другая испекла печенье для бойфренда, чтобы поздравить его с долгожданным повышением на работе. Его реакция стала для нее неожиданностью.

Я красиво упаковала угощение и принесла ему. Увидев печенье, он откусил кусочек и прослезился: «Никто раньше не делал для меня ничего подобного. Ты такая милая, что нет сил продолжать лгать. Прости, я встречался с другой в то же время, что и с тобой» Striving_Hermit пользовательница Reddit

Третья пользовательница вспомнила, как в Новый год захотела порадовать партнера, чьим хобби были отмычки. Около года вместе с родителями она покупала замки: новые, антикварные, необычной формы. Всего девушка собрала около 50 замков, привязала к ним ленточки и украсила ими новогоднюю елку.

Когда мой брат увидел елку, то восхитился: «Если бы женщина сделала такое для меня, я бы тут же сделал предложение». А мой парень заметил лишь один замок, пока я не указала ему на остальные. Тогда он просто пожал плечами и сказал, что у него нет подходящих отмычек, а потом предложил посмотреть телевизор. В тот день моя любовь начала превращаться в печаль и обиду Ameerrante пользовательница Reddit

