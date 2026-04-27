Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 27 апреля 2026

Дипломат раскрыл планы Запада по созданию санитарного кордона вокруг России

МИД РФ: Запад пытается окружить Россию санитарным кордоном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейские страны открыто говорят о подготовке к вооруженному конфликту с Россией и создают вокруг нее «санитарный кордон». Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян на конференции в Москве, передает ТАСС.

«Европейцы уже открыто говорят о подготовке к новому вооруженному столкновению с Россией» — сказал дипломат. По его словам, Запад наращивает военное, экономическое и гуманитарное присутствие в соседних с РФ странах, фактически создавая вокруг нее санитарный барьер.

Агасандян также отметил, что недавно открылся «третий фронт» с началом американо-израильской агрессии против Ирана. Дипломат подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, а новое равновесие в регионе пока не найдено.

Ранее депутат Европарламента от Чехии Иван Давид заявил, что Россия не нападет на страны Евросоюза (ЕС), если они не сделают это первыми, так как Москва не сможет извлечь из этого никакой выгоды.

«В то время как у "коллективного Запада" мотив есть, поскольку украсть ресурсы экономически выгоднее, чем их покупать», — сказал политик.

Он также добавил, что в ЕС не верят в возможное использование Россией ядерного оружия, в то время как некоторые страны — члены объединения призывают к обретению собственного ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok