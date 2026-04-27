МИД РФ: Запад пытается окружить Россию санитарным кордоном

Европейские страны открыто говорят о подготовке к вооруженному конфликту с Россией и создают вокруг нее «санитарный кордон». Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян на конференции в Москве, передает ТАСС.

«Европейцы уже открыто говорят о подготовке к новому вооруженному столкновению с Россией» — сказал дипломат. По его словам, Запад наращивает военное, экономическое и гуманитарное присутствие в соседних с РФ странах, фактически создавая вокруг нее санитарный барьер.

Агасандян также отметил, что недавно открылся «третий фронт» с началом американо-израильской агрессии против Ирана. Дипломат подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, а новое равновесие в регионе пока не найдено.

Ранее депутат Европарламента от Чехии Иван Давид заявил, что Россия не нападет на страны Евросоюза (ЕС), если они не сделают это первыми, так как Москва не сможет извлечь из этого никакой выгоды.

«В то время как у "коллективного Запада" мотив есть, поскольку украсть ресурсы экономически выгоднее, чем их покупать», — сказал политик.

Он также добавил, что в ЕС не верят в возможное использование Россией ядерного оружия, в то время как некоторые страны — члены объединения призывают к обретению собственного ядерного оружия.