Двух россиянок задержали из-за видео с танцами на фоне собора

В Ростове-на-Дону полицейские задержали двух девушек за танец на фоне собора

Две россиянки станцевали на фоне собора Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону, сняли это на видео и выложили в интернет. Роликом заинтересовались полицейские, и вскоре девушек задержали, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Видео вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях. Сотрудники полиции установили личности участников правонарушения», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что задержанные — девушки 1990 и 2009 годов рождения. Они признали свою вину, однако объяснить мотивы своих действий не смогли.

В отношении них составили административные протоколы по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики»).

Ранее сообщалось, что в Канске (Красноярский край) суд приговорил 20-летнего местного жителя к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении за пьяные танцы на солее Свято-Троицкого собора, мат и угрозы.