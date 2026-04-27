00:12, 27 апреля 2026

Двух россиянок задержали из-за видео с танцами на фоне собора

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Две россиянки станцевали на фоне собора Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону, сняли это на видео и выложили в интернет. Роликом заинтересовались полицейские, и вскоре девушек задержали, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Видео вызвало негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях. Сотрудники полиции установили личности участников правонарушения», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что задержанные — девушки 1990 и 2009 годов рождения. Они признали свою вину, однако объяснить мотивы своих действий не смогли.

В отношении них составили административные протоколы по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики»).

Ранее сообщалось, что в Канске (Красноярский край) суд приговорил 20-летнего местного жителя к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении за пьяные танцы на солее Свято-Троицкого собора, мат и угрозы.

    Последние новости

    «Их нефтяная инфраструктура обрушится». Трамп дал Ирану три дня

    Над регионами России за неделю сбили более 2700 дронов ВСУ

    Киркоров рассказал о своих опасениях из-за SHAMAN

    В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

    Кремль анонсировал визит зарубежных лидеров в Россию на День Победы

    Названы самые клиентоориентированные госорганы

    Минобороны отчиталось о взятых под контроль ВС России населенных пунктах

    Конгрессмен рассказал об НЛО размером с футбольное поле

    Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА

    Полиция Лондона допросит сотрудников офиса премьер-министра

    Все новости
