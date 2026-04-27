14:16, 27 апреля 2026

Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Министерство иностранных дел Германии сочло необоснованным вызов посла ФРГ Александра Ламбсдорфа в МИД России. Об этом заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС.

«Я расцениваю это прежде всего как совершенно необоснованную меру», — сказал она.

По словам немецкого дипломата, российской стороной были высказаны беспочвенные и необоснованные обвинения. Отмечается, что дипломат не ответила на вопрос о возможном вызове посла России в МИД Германии.

Ранее МИД России выразил протест Ламбсдорфу в связи со встречей в Киеве депутата бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия» Ахмедом Закаевым (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом). В ведомстве подчеркнули, что Москва расценивает эту встречу как доказательство нацеленности Германии на вмешательство во внутренние дела России.

