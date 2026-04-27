МИД России выразил решительный протест послу Германии

12:33, 27 апреля 2026Мир

МИД РФ выразил протест послу ФРГ из-за встречи депутата бундестага с Закаевым
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

МИД России выразил протест послу ФРГ Александру Графу Ламбсдорффу в связи с встречей в Киеве депутата бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия» Ахмедом Закаевым (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством.

«Германский депутат приветствовал антироссийскую деятельность террористов из этой организации, принимавших активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях, призвал их к активному сотрудничеству с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в России», — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Москва расценивает эту встречу как «неоспоримое доказательство нацеленности Германии на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России», в том числе через взаимодействие с террористическими структурами под эгидой украинского режима.

23 апреля мэр Львова Андрей Садовой открыл памятную табличку в честь первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева (признан Росфинмониторингом террористом-экстремистом).

