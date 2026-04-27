Главный тренер клуба КХЛ назвал журналиста на пресс-конференции педофилом

Главный тренер «Металлурга» Разин в шутку назвал журналиста педофилом

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Андрей Разин в шутку назвал журналиста на пресс-конференции педофилом. Его слова приведены в Telegram-канале магнитогорского клуба.

После победы во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина над «Ак Барсом» со счетом 4:2 Разин, придя на пресс-конференцию, позвал к себе за стол журналиста. «А можно смурфика из Казани сюда посадить? Тебя покажут на всю страну. Пошли! Чего ты боишься? Разреши ему. Я ему позадаю вопросы. Его покажут на всю страну! Пошли», — сказал Разин.

В ходе разговора Разин в шутку предлоложил, что журналист является педофилом. «Давай предположу, что ты педофил. Я же не сказал, что я предполагаю. Я же сказал, что я сейчас скажу. Я в 32 года закончил с хоккеем, сейчас мне 52. А до этого я был хоккеистом. И я всю жизнь борюсь с такими как ты», — заявил Разин.

После двух матчей в серии «Металлург» — «Авангард» счет равный — 1:1. Следующий поединок пройдет в Казани 29 апреля.

