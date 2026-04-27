Кардиолог предупредил об опасных причинах потемнения в глазах

Кардиолог Вечтомов: Темнеть в глазах может из-за резкого снижения давления

Терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов объяснил, почему у человека может внезапно темнеть в глазах. Об этом доктор рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, одной из причин этого состояния может быть снижение артериального давления. В этом случае в глазах темнеет из-за того, что кровь не успевает в достаточном объеме поступить к головному мозгу. Вечтомов предупредил, что при низком давлении человек может также почувствовать головокружение.

Кардиолог добавил, что темнеть в глазах может из-за анемии, так как у человека ухудшается доставка кислорода к тканям, в том числе к головному мозгу. Еще одной опасной причиной может быть низкий уровень сахара в крови. Тогда у человека также появятся потливость и выраженная слабость, уточнил доктор.

Кроме того, темнеть в глазах может и из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Как объяснил Вечтомов, нарушения ритма сердца и другие заболевания могут приводить к временным сбоям в кровоснабжении головного мозга, что проявляется потемнением в глазах.

В то же время кардиолог добавил, иногда у человека может темнеть в глазах, если он быстро встал или сильно устал. Он заверил, что в этом случае такой симптом не несет никакой опасности.

Ранее Вечтомов назвал неочевидные причины постоянной усталости. Упадок сил может быть вызван скачками сахара в крови из-за диабета первого или второго типа, предупредил он.