Конгрессмен рассказал об НЛО размером с футбольное поле

Конгрессмен Тим Берчетт рассказал об огромном подводном НЛО

Член нижней палаты американского Конгресса США потребовал обнародовать данные об НЛО и рассказал о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения. Об этом сообщает The Hill.

Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт заявил, что скептики часто объявляют неопознанные объекты американскими, китайскими или российскими секретными разработками. Политик уверен, что если бы у армий Китая или России имелись бы подобные летательные аппараты, они давно бы использовали их. «Если бы они были нашими, мы не стали бы рисковать жизнями военных, сражаясь на самолетах стоимостью в полмиллиарда долларов. Эти штуки могут висеть в воздухе часами, а потом уйти прямо вверх, могут атаковать под любыми углами», — развил свою мысль Берчетт.

Затем он вспомнил разговор с американским адмиралом, который рассказал ему об огромном подводном объекте, зафиксированном радаром боевого корабля. Неизвестный аппарат якобы был размером с футбольное поле и двигался со скоростью более 300 километров в час. «У нас нет ничего подобного, ни по размерам, ни по скорости», — подытожил конгрессмен.

Как отмечает The Hill, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 17 апреля, на мероприятии Turning Point USA, что публикация секретных материалов по НЛО «начнется очень-очень скоро».

Заявление Берчетта было сделано на фоне продолжающегося расследования загадочных смертей и исчезновений американских ученых, которые были связаны с ядерными разработками, исследованиями космоса и НЛО. Ранее пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс заявила, что агентство присоединилось к расследованию и предоставит все необходимые властям данные.