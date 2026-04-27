00:30, 27 апреля 2026

Конгрессмен рассказал об НЛО размером с футбольное поле

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Член нижней палаты американского Конгресса США потребовал обнародовать данные об НЛО и рассказал о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения. Об этом сообщает The Hill.

Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт заявил, что скептики часто объявляют неопознанные объекты американскими, китайскими или российскими секретными разработками. Политик уверен, что если бы у армий Китая или России имелись бы подобные летательные аппараты, они давно бы использовали их. «Если бы они были нашими, мы не стали бы рисковать жизнями военных, сражаясь на самолетах стоимостью в полмиллиарда долларов. Эти штуки могут висеть в воздухе часами, а потом уйти прямо вверх, могут атаковать под любыми углами», — развил свою мысль Берчетт.

Затем он вспомнил разговор с американским адмиралом, который рассказал ему об огромном подводном объекте, зафиксированном радаром боевого корабля. Неизвестный аппарат якобы был размером с футбольное поле и двигался со скоростью более 300 километров в час. «У нас нет ничего подобного, ни по размерам, ни по скорости», — подытожил конгрессмен.

Материалы по теме:
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023

Как отмечает The Hill, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 17 апреля, на мероприятии Turning Point USA, что публикация секретных материалов по НЛО «начнется очень-очень скоро».

Заявление Берчетта было сделано на фоне продолжающегося расследования загадочных смертей и исчезновений американских ученых, которые были связаны с ядерными разработками, исследованиями космоса и НЛО. Ранее пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс заявила, что агентство присоединилось к расследованию и предоставит все необходимые властям данные.

