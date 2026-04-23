ФБР расследует исчезновения ученых, связанных с космосом и НЛО

С конца февраля 2026 года в США набирает ход расследование серии крайне загадочных исчезновений и смертей — с 2023 года десяток ученых, связанных с аэрокосмической отраслью, ядерными разработками и другими отраслями науки, важными для национальной безопасности страны, пропали, неожиданно ушли из жизни или стали жертвами преступников. Что с ними произошло и как это связано с планами Трампа рассекретить документы об НЛО — разбиралась «Лента.ру».

Судьбой ученых заинтересовались в Белом доме

В пятницу, 17 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ФБР поручили расследовать все случаи исчезновений и смертей ученых за последние годы. Шумиха начала набирать силу в начале марта. Тогда американские СМИ сообщили, что 27 февраля из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико, пропал отставной генерал ВВС США Уильям Нил Маккасланд. Ему 68 лет, а в отставку он вышел еще в 2013-м.

Буквально через неделю после пропажи генерала СМИ писали уже о нескольких подобных случаях с 2023 года. Сначала речь шла о восьми ученых. Потом заговорили об одиннадцати. Президент США Дональд Трамп в курсе происходящего и даже провел специальное совещание по этому поводу.

Надеюсь, это все случайности. Правду мы узнаем в течение ближайших полутора недель Дональд Трамп президент США

Случайностями все эти события пока считают и другие официальные лица. Однако к делу мгновенно подключились конспирологи. Они, со свойственной им любовью к широким обобщениям, говорят о таинственном заговоре с целью устранения людей, которые что-то знают про инопланетян и НЛО.

Президент США Дональд Трамп Фото: Alex Wong / Getty Images

Расследование, судя по всему, начали исключительно для того, чтобы дать официальный ответ адептам таких версий. Впрочем, странности в резонансных происшествиях действительно есть.

Генерал Маккасланд имел дело со сторонниками теорий об НЛО

Исчезновение генерала Маккасланда само по себе привлекло внимание энтузиастов теорий о внеземных цивилизациях. Дело в том, что его имя тесно связано с темой НЛО.

Отставной генерал возглавлял исследовательскую лабораторию ВВС США на базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Занимались там разработками инновационных технологий. А, согласно конспирологическим теориям, связанным с легендарным Розуэлльским инцидентом, именно на базе Райт-Паттерсон хранятся обломки летающего блюдца, якобы разбившегося в Нью-Мексико в 1947 году.

Кроме того, Маккасланда в переписке со скандальным проектом Wikileaks в 2016 году упоминал Том Делонг — основатель знаменитой поп-панк группы Blink-182 и увлеченный уфолог. Он утверждал, что Маккасланд «только прикидывался скептиком», а на самом деле владел огромным объемом секретных данных о пришельцах

Уже после отставки генерал действительно консультировал Делонга по некоторым техническим аспектам, когда тот писал художественную книгу об НЛО. Вероятно, работал высокопоставленный военный со знаменитостью не бесплатно. Это единственная связь Маккасланда с уфологическим сообществом.

Генерал Уильям Нил Маккасланд Фото: US Air Force

Обстоятельства исчезновения генерала выглядят странно. Уходя из дома 27 февраля, он взял только бумажник и револьвер. Во время звонка в 911 жена Маккасланда сказала, что он «вероятно, не хотел, чтобы его нашли». Так и получилось. Местонахождение генерала неизвестно до сих пор. Точно известно, что у него были некие проблемы со здоровьем и полиция опасалась за его безопасность.

Другие люди, связанные с секретными разработками, стали пропадать с 2023 года

Вскоре журналисты обнаружили, что исчезновение Маккасланда стало очередным звеном в целой цепочке подобных или более страшных происшествий. Например, в 2023 году не стало 59-летнего Майла Хикса — специалиста по кометам и астероидам из НАСА. В частности, он работал над проектом DART, в ходе которого удалось впервые изменить траекторию полета астероида в космосе. Причины смерти не назывались. Его сразу же записали в «таинственный» список.

Правда, родных Хикса это просто шокировало. Мужчина долго болел, и смерть его не стала для родственников чем-то неожиданным. «Сложно не посмеяться над этой шумихой, но в то же время ситуация становится серьезной», — сказала Джулия Хикс.

Еще двух человек, связанных с Лабораторией реактивного движения НАСА, где работал Хикс, тоже упоминают среди загадочно пропавших или умерших. Это 61-летний исследователь космоса Фрэнк Майвальд, которого не стало в 2024-м, и 60-летняя инженер Моника Реза, пропавшая во время похода недалеко от Лос-Анджелеса в июне 2025-го.

И последний случай действительно странный. Реза была в походе с двумя приятелями. Один из спутников ученой рассказал, что она была примерно в 10 метрах от него. Он обернулся, и Реза помахала ему рукой. Через некоторое время он обернулся снова, но ее уже не было. Поиски продлились несколько месяцев и результатов не дали

Два других таинственных исчезновения произошли в Лос-Аламосе, где расположена знаменитая лаборатория по разработке ядерных технологий и оружия. В мае 2025-го там пропал 78-летний пенсионер Энтони Чавес. Большую часть жизни он занимался строительством объектов лаборатории. В доме Чавеса никаких следов борьбы или насилия не нашли, его самого тоже.

А через месяц исчезла 53-летняя Мелисса Касиас. Женщина работала в администрации Лос-Аламосской национальной лаборатории и, как пишут СМИ, имела доступ к секретным данным. Утром 26 июня она приехала на работу вместе с мужем. Затем отправила начальнику «странное письмо», что ей срочно надо заняться делами дочери, и уехала домой. Дочери она сказала, что забыла пропуск, хотя муж видел, что она показывала его на КПП.

Мелисса Касиас Фото: New Mexico Department of Public Safety

Около часа дня она завезла дочери на работу сэндвич. В 14:18 камеры наблюдения зафиксировали, как она одна быстро идет по шоссе в сторону Пот-Крик — древнего поселения индейцев, популярного у туристов. Больше Касиас не видели. Ее личный и рабочий мобильники остались дома и были сброшены до заводских настроек. Поиски результатов не дали.

С двумя крупными учеными расправились преступники

15 декабря 2025 года в Бостоне неизвестный несколько раз выстрелил в португальского ученого, профессора Массачусетского технологического института Нуну Лоурейру. Он возглавлял Центр изучения плазмы и термоядерного синтеза. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.

За два дня до этого произошла стрельба в Брауновском университете. Ее жертвами стали двое студентов. 18 декабря власти объявили, что в Лоурейру стрелял тот же человек. Им оказался португалец Клаудио Валенте. Он учился вместе с Лоурейру, и учился лучше. Но что случилось потом и почему он пошел на эти преступления, не до конца ясно.

Его обнаружили без признаков жизни 18 декабря. Следователи установили, что причиной смерти стал суицид. Убийство Лоурейру тоже рассматривается в рамках официального расследования загадочных происшествий с учеными

16 февраля 2026 года в населенном пункте Ллано, штат Калифорния, преступник расправился с 67-летним астрофизиком Карлом Грильмайром. Он был крупным специалистом по космическим телескопам и, в частности, разрабатывал в НАСА технологии анализа данных для телескопа «Джеймс Уэбб».

Цветы и свечи на месте убийства Нуну Лоурейру в Бостоне, 18 декабря 2025 года Фото: Erin Clark / The Boston Globe / Getty Images

18 февраля был задержан 29-летний Фредди Снайдер. Власти считают, что он стрелял в Грильмайра, а перед этим совершил кражу со взломом и угон. Одним словом, это чисто криминальная история. Однако еще через две недели пропал генерал Маккасланд, и в прессе поднялась шумиха, вышедшая на мировой уровень.

К расследованию загадочных происшествий подключили ФБР и НАСА

В середине апреля власти США обратили внимание на происходящее. Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт выразил обеспокоенность в связи с этой серией загадочных происшествий. О них также говорил конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон.

Далее последовали заявления пресс-секретаря Белого дома и Дональда Трампа. ФБР было поручено расследовать все эти случаи снова. Впрочем, никакой связи между этими исчезновениями и смертями нет. По крайней мере, пока ее не обнаружили.

Мы будем искать, есть ли связи с доступом к секретной информации или иностранными агентами. Если обнаружатся какие-либо связи, указывающие на преступный умысел или заговор, ФБР произведет соответствующие аресты Кэш Патель директор ФБР

В НАСА также заявили, что окажут следствию всю необходимую помощь. Впрочем, некоторые издания связывают шумиху вокруг этих дел с заявлениями Дональда Трампа о скором раскрытии секретной информации об НЛО. Если бы не ожидание обнародования этих данных, никто не догадался бы связать воедино происшествия с учеными. И исходят подобные теории, скорее, из конспирологического лагеря. Там утверждают, что некие тайные силы решили избавиться от носителей секретных знаний об инопланетянах, чтобы сорвать инициативу Трампа. Над этими теориями посмеялась даже жена генерала Маккасланда.

Возможно, сейчас, когда о нем нет никаких вестей, вероятно, лучшей гипотезой является его телепортация инопланетянами на материнский корабль. Но никаких сообщений о появлении материнского корабля над горами Сандия не поступало Сьюзан Маккасланд физик, офицер ВВС США в отставке, жена Уильяма Маккасланда

Пустыня в штате Нью-Мексико Фото: Frank McClintock / Shutterstock / Fotodom

Американские СМИ при этом отмечают, что в стране десятки тысяч ученых занимаются космосом, ядерными исследованиями и смежными темами. С ними может случиться что угодно, как и с другими гражданами. Правда, отрицать странные обстоятельства некоторых исчезновений и смертей сложно. Как бы то ни было, Трамп обещал обнародовать результаты расследования в самое ближайшее время.