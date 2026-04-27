21:16, 27 апреля 2026Мир

Лавров назвал позицию России по Ирану

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Позиция России по войне в Иране заключается в необходимости скорейшего прекращения боевых действий. Об этом в интервью информационной службе «Вести» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, позиция Москвы не отличается от того, что говорил президент России Владимир Путин и о чем ведомство сообщало по итогам его разговоров с лидерами Ирана и ОАЭ.

«Позиция очень простая: надо прекратить любые боевые действия и приступить к согласованию взаимоприемлемых договоренностей», — подчеркнул министр.

Ранее схожее мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва выступает за продолжение переговоров между США и Ираном и считает недопустимым возвращение к боевым действиям.

