Лидер «Хезболлы» выступил с призывом по Израилю

Генсек «Хезболлы» потребовал от Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем

Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» шейх Наим Касем призвал официальный Бейрут прекратить прямые переговоры с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

«Обязанность [властей] заключается в том, чтобы прекратить прямые переговоры с израильским противником и перейти к непрямым», — подчеркнул Касем.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

8 апреля Армия обороны Израиля нанесла самую масштабную серию ударов по всей территории Ливана. В заявлении израильские военные отметили, что атака была основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.