18:29, 27 апреля 2026

Мать и дочь отправились на отдых в Черногорию и после прилета попали под машину

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Filip Filipovic / Getty Images

Две туристки были сбиты машиной через три часа после прилета на отдых в Черногорию. Об этом стало известно Daily Star (DS).

13 апреля мать и ее 19-летняя дочь из Великобритании, Хелен Барратт и Нелл, прибыли в аэропорт Будвы, отправились на прогулку и попали в аварию. «Их сбила машина, когда они шли по тротуару», — сказала родственница британок Элла Барратт.

Путешественницы получили тяжелые травмы: у Нелл сломан позвоночник, кости таза и ключицы, а у Хелен травмированы голова и лицо. После госпитализации выяснилось, что срок действия их международной страховки истек, она также не включала покрытие расходов на медицинскую репатриацию.

На данный момент семья пострадавших собирает пожертвования, чтобы вернуть их домой. «Ни одну из них нельзя безопасно перевезти без надлежащей медицинской страховки, которая нам совершенно не по карману. Стоимость репатриации составляет 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей)», — добавила Элла.

Ранее турист оказался в больнице Шри-Ланки через три часа после прилета на отдых. Из авиагавани путешественник решил добраться в отель на арендованном мотоцикле, но по пути его сбил грузовик.

