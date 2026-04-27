Новости спорта
18:54, 27 апреля 2026Спорт

Медведев вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Владислав Уткин
Фото: Ion Alcoba Beitia / Contributor / Getty images

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии Masters в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга россиянин переиграл норвежца Николая Будков Кьера в двух партиях. Поединок завершился со счетом 6:3, 6:2.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между парагвайцем Даниэлем Вальехо и итальянцем Флавио Коболли. Этот поединок пройдет 27 апреля и начнется в 20:20 по московскому времени.

30-летний Медведев занимает десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В середине апреля он был вынужден заплатить штраф в шесть тысяч евро за то, что разбил ракетку на турнире в Монте-Карло.

